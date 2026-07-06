Cómo hacer alfajores mundialistas: la receta de Coco Carreño para alentar a la Selección en casa.

Los partidos de la Selección argentina suelen venir acompañados de picadas, pizzas y algo dulce para compartir. Para quienes buscan una propuesta diferente, el chef Coco Carreño ideó unos llamativos alfajores mundialistas, ideales para vivir la previa y alentar desde casa.
La particularidad de esta receta está en su presentación. Las tapas se elaboran con una mezcla de masas de vainilla y chocolate que, al combinarse, crean un efecto marmolado inspirado en los colores y la pasión futbolera. El relleno de crema de vainilla y la cobertura de chocolate blanco terminan de darle un toque irresistible.
Además, se trata de una receta sencilla que puede hacerse con los más chicos, convirtiéndose en una actividad perfecta para la previa de cada encuentro de la Scaloneta.
Ingredientes
Para la masa de vainilla
- 250 gramos de harina 00000.
- 100 gramos de manteca.
- 120 gramos de azúcar.
- Un huevo.
- Una pizca sal.
Para la masa de chocolate
- 230 gramos de harina 0000.
- 20 gramos de cacao amargo sin endulzar.
- 100 gramos de manteca.
- 120 gramos de azúcar.
- Un huevo.
- Una pizca sal.
Para el relleno
- Una manga de crema de vainilla.
Para decorar
- Chocolate blanco cobertura.
- Granas amarillas.
Procedimiento para los alfajores mundialistas de Coco Carreño
- Realizar un cremado con la manteca y el azúcar.
- Agregar el huevo y mezclar hasta integrar.
- Incorporar los ingredientes secos: harina, cacao y sal.
- Trabajar la preparación hasta obtener una masa homogénea.
- Llevar las masas a la heladera durante algunos minutos.
- Formar bolitas de aproximadamente 5 gramos con cada preparación.
- Intercalar las bolitas de vainilla y chocolate para formar una sola pelota de masa, tal como se observa en el video original.
- Colocar la masa sobre un papel manteca y cubrir con otro.
- Estirar con un palote hasta alcanzar un espesor uniforme.
- Cortar las tapas con un molde circular de aproximadamente 8 centímetros de diámetro.
- Cocinar en horno medio, a 180 grados, durante 10 a 12 minutos.
- Retirar y dejar enfriar completamente.
- Rellenar los alfajores con la crema de vainilla.
- Si se desea, bañarlos con chocolate blanco y decorar con granas amarillas.
- Llevar a la heladera unos minutos antes de servir.
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