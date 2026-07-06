Lee tu horóscopo diario del 6 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.
Aries: Neptuno retrógrado en tu signo te invita a distinguir entre ilusión y realidad en el amor. Escuchar tu intuición con calma te ayudará a elegir vínculos más auténticos.
Tauro: Neptuno retrógrado en Aries despierta emociones que habías dejado atrás. Es tiempo de cerrar historias inconclusas y abrir espacio para relaciones más sinceras y estables.
Géminis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a descubrir quién comparte realmente tus sueños. Las amistades pueden transformarse en vínculos afectivos con mayor profundidad.
Cáncer: Neptuno retrógrado en Aries te invita a revisar expectativas amorosas y dejar de idealizar. La sinceridad fortalecerá la confianza y permitirá construir relaciones más reales.
Leo: Neptuno retrógrado en Aries favorece una mirada más madura sobre el amor. Comprender tus deseos verdaderos te permitirá abrirte a una historia llena de autenticidad.
Virgo: Neptuno retrógrado en Aries te anima a sanar inseguridades emocionales y confiar más en ti. Al dejar atrás viejos miedos, el amor encontrará un espacio para crecer.
Libra: Neptuno retrógrado en Aries pone el foco en la pareja y los compromisos. Revisar acuerdos y expresar lo que necesitas fortalecerá vínculos duraderos y equilibrados.
Escorpio: Neptuno retrógrado en Aries te impulsa a transformar hábitos que afectan tus relaciones. Pequeños cambios cotidianos mejorarán la conexión emocional con quien amas.
Sagitario: Neptuno retrógrado en Aries despierta un romance más consciente y profundo. La pasión crece cuando dejas de perseguir ideales imposibles y valoras lo verdadero.
Capricornio: Neptuno retrógrado en Aries invita a sanar emociones ligadas al hogar y la familia. Encontrar paz interior fortalecerá tus relaciones afectivas y tu seguridad emocional.
Acuario: Neptuno retrógrado en Aries favorece conversaciones sinceras y una comunicación más consciente. Expresar tus sentimientos con claridad evitará confusiones y acercará corazones.
Piscis: Neptuno retrógrado en Aries te ayuda a reconocer cuánto valoras en el amor. Al fortalecer tu autoestima, atraerás vínculos más sanos, estables y profundamente recíprocos.
Fuente: Jimena La Torre.