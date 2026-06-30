Si buscás un postre casero que nunca falle, este carrot cake húmedo es una de las mejores opciones. Además de ser muy fácil de preparar, lleva pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas. El resultado es una torta de zanahoria suave, esponjosa y con la humedad justa para disfrutar en cualquier momento del día.

Lo mejor de esta receta es que utiliza ingredientes que seguramente ya tenés en casa, por lo que se convierte en una alternativa ideal para una merienda improvisada o un desayuno diferente.

Ingredientes para un carrot cake húmedo

2 zanahorias grandes ralladas (250 g aproximadamente).

2 huevos.

150 ml de aceite neutro.

200 g de azúcar.

250 g de harina leudante.

1 cucharadita de canela (opcional).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Carrot cake húmedo y fácil (Foto IA)

Cómo hacer carrot cake paso a paso

Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá o aceitalá un molde de 22 centímetros. Batí los huevos con el azúcar hasta integrar. Agregá el aceite y la esencia de vainilla. Incorporá la zanahoria rallada y mezclá bien. Sumá la harina leudante, la canela y la pizca de sal. Integrá con movimientos suaves hasta obtener una preparación homogénea. Volcá la mezcla en el molde. Cociná entre 40 y 50 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Dejá enfriar antes de desmoldar.

El secreto para que el carrot cake quede de lujo

Se le pueden sumar nueces y el resultado final termina siendo un verdadero diez.





Cómo decorar el carrot cake

Si querés una versión más clásica, podés cubrirla con un frosting preparado con:

200 g de queso crema.

50 g de manteca blanda.

100 g de azúcar impalpable.

Unas gotas de esencia de vainilla.

También queda deliciosa simplemente espolvoreada con azúcar impalpable o acompañada por unas nueces picadas.