Una receta simple, saludable y muy rendidora gana cada vez más popularidad: el pan de lentejas sin harina, una opción rica en proteínas que se prepara en minutos y con ingredientes básicos.

Ideal para quienes buscan alternativas más nutritivas o sin gluten, esta preparación sorprende por su textura suave y su facilidad de elaboración, ya que se hace en licuadora y no requiere amasado.

Cómo es este pan de lentejas

El pan de lentejas se destaca por ser una versión saludable del pan tradicional. No lleva harina de trigo y utiliza las lentejas como base, lo que lo convierte en una receta alta en proteínas y fibra.

Además, es una opción versátil: puede consumirse en desayunos, meriendas o como acompañamiento de comidas.

Cómo es este pan de lentejas (foto IA)

Qué lo hace tan práctico

Uno de sus puntos más atractivos es su simplicidad. La mezcla se realiza directamente en licuadora, lo que reduce tiempos y pasos de preparación.

A esto se suma que lleva pocos ingredientes, lo que lo convierte en una receta económica y accesible para hacer en casa.

Por qué se volvió tendencia

Este tipo de preparaciones saludables se volvió popular por su valor nutricional y por ser una alternativa al pan tradicional, especialmente en dietas sin harina o más equilibradas.

El resultado es un pan liviano, nutritivo y fácil de incorporar a la rutina diaria.