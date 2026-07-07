A tres años y medio de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, la astróloga de Ciudad Magazine, Jimena La Torre, reveló una historia inédita sobre su análisis de la carta natal de Lionel Messi, una conversación con su madre y la interpretación astrológica que, según sostiene, anticipó un cambio clave en el camino hacia el título.

La especialista recordó que, durante las semanas previas al Mundial, repetía en cada entrevista televisiva una misma idea: Messi debía cantar el Himno Nacional antes de los partidos.

Jimena La Torre reveló el llamado que recibió de la mamá de Lionel Messi

Según contó, todo ocurrió tras una entrevista en la TV Pública, donde analizaba la carta natal del capitán argentino y las posibilidades de la Selección en la Copa del Mundo.

“Yo venía sosteniendo una postura firme en cada medio al que iba: Messi tenía que cantar el himno. Al ser de Cáncer, es una persona sumamente conectada con sus raíces. Para mí necesitaba conectar con el sentimiento de ese himno para enraizar su energía y habilitar el ganar”, explicó.

Argentina's Lionel Messi, center, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Austria in Arlington, Texas, near Dallas, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Julio Cortez)

Ese mismo día, al salir del canal, encontró varias llamadas perdidas provenientes de Rosario. Al responder, descubrió que quien intentaba comunicarse era Celia, la mamá del futbolista.

Fue entonces cuando ocurrió una conversación que, según La Torre, modificó por completo su análisis astrológico.

“Le pregunté si su hijo había nacido a las 8.30 de la noche y me respondió que no. Ahí me cerró todo, porque la hora que circulaba públicamente no me daba como la carta de un deportista”, recordó.

La carta natal de Messi, según Jimena La Torre

Tras aquella conversación, la astróloga asegura que pudo trabajar con un horario de nacimiento diferente al que aparece en la mayoría de los portales.

De acuerdo con su interpretación, Messi tendría el Sol en Cáncer, la Luna en Géminis y el Ascendente en Sagitario, una combinación que, según explicó, resulta mucho más coherente con su personalidad y su recorrido deportivo que la versión más difundida, que le atribuye Ascendente en Acuario.

La Torre aclaró que desconoce si ese horario corresponde definitivamente al verdadero nacimiento del futbolista, ya que considera posible que la familia haya preferido preservar ese dato por cuestiones de privacidad.

Sin embargo, afirmó que desde el punto de vista energético esa configuración “tenía mucho más sentido” y recordó que, durante 2022, llegó a pronosticar un escenario extremo para la Selección.

“Recuerdo haber dicho en otro medio: ‘Nos vamos en la primera o somos número uno’”, señaló.

Leo Messi (Foto: AP /Charlie Riedel)

El himno, un cambio energético para la Selección Argentina

Más allá de la carta natal, Jimena La Torre volvió a insistir en una idea que defendió durante toda la previa del Mundial: la importancia de que Messi cantara el Himno Nacional.

La astróloga sostiene que, una vez que el capitán comenzó a hacerlo de manera visible antes de los encuentros, el equipo encontró una energía diferente.

“No creo haber sido la única en decirlo, pero a partir de esa fecha Messi empezó a cantar el himno y empezamos a ganar. La gente me escribía diciendo: ‘Jime, Messi cantó el himno’. Crean o no, era un movimiento energético necesario”, aseguró.

El recuerdo de las cintas rojas en el Mundial de 2018

La Torre también recordó otra experiencia vinculada a la Selección durante el 2018 FIFA World Cup.

En aquel torneo, algunos futbolistas utilizaron cintas rojas como amuleto. Sin embargo, con el correr de los días, algunos jugadores dejaron de usarlas mientras otros las conservaron.

Según explicó, eso generaba un desequilibrio desde el punto de vista simbólico.

“Si el grupo adopta un amuleto, tienen que usarlo todos o sacárselo todos, porque si no las energías se desincronizan y se vuelven adversas”, sostuvo.

La astróloga contó además que, tras hablar del tema durante un almuerzo familiar, recibió un mensaje inesperado del entonces defensor de la Selección, Gabriel Mercado.

“Me escribió diciéndome: ‘Jime, por favor. Mi abuela creía en vos. Hacé algo’”, recordó. A partir de ese contacto, aseguró que conversó con el jugador y realizó un ritual simbólico.

“Le dije que a él le iba a ir muy bien, pero que el equipo no estaba bien. Y así fue”, concluyó.

Para Jimena La Torre, más allá de las creencias personales, cantar el himno representó un gesto de unión colectiva y de conexión con las raíces. En su mirada, ese acto terminó convirtiéndose en “un ritual de fe” que acompañó el camino de la Selección hacia el título mundial.