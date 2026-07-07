Lee tu horóscopo diario del 7 de julio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna menguante en tu signo te invita a cerrar ciclos afectivos y escuchar lo que realmente deseas. Soltar viejas heridas abrirá espacio para un amor más auténtico y consciente.

Tauro : La Luna menguante favorece la calma y la introspección emocional. Es un buen momento para dejar atrás resentimientos y fortalecer la confianza con quien ocupa tu corazón.

Géminis : La Luna menguante te ayuda a expresar sentimientos con mayor sinceridad. Una conversación pendiente puede sanar diferencias y acercarte a vínculos más genuinos y estables.

Cáncer : La Luna menguante marca el final de una etapa emocional. Dejar atrás historias que ya cumplieron su propósito permitirá que el amor encuentre un nuevo equilibrio.

Leo : La Luna menguante en Aries despierta valentía para cerrar capítulos que ya no suman. Al liberar el pasado, recuperas la pasión y la ilusión por nuevas experiencias afectivas.

Virgo : La Luna menguante favorece una revisión profunda de tus deseos. Comprender lo que realmente necesitas fortalecerá tus vínculos y te acercará a relaciones más sanas.

Libra : La Luna menguante en tu signo opuesto favorece el diálogo y la reconciliación. Ceder con inteligencia permitirá construir acuerdos afectivos más sólidos y duraderos.

Escorpio : La Luna menguante en Aries impulsa un proceso de transformación emocional. Dejar atrás viejas cargas fortalecerá tu autoestima y abrirá nuevas posibilidades en el amor.

Sagitario : La Luna menguante en Aries te ayuda a recuperar la paz después de tensiones afectivas. Elegir la calma y el diálogo fortalecerá los vínculos que realmente importan.

Capricornio : La Luna menguante puede hacerte revisar prioridades emocionales. No temas reconocer lo que sientes; esa sinceridad será la base para construir relaciones más auténticas.

Acuario : La Luna menguante en Aries favorece conversaciones claras y decisiones afectivas maduras. Expresar tus sentimientos con honestidad acercará a personas que comparten tu visión.