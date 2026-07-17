Esteban Lamothe y Débora Nishimoto dieron un paso importante en su relación: hace una semana se mudaron juntos y contaron cómo viven esta nueva etapa. En diálogo con el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), los actores se mostraron felices y compartieron detalles de la convivencia y de sus proyectos profesionales.

“La última nota que hicimos me contaron que se estaban por mudar juntos, ¿ya lo hicieron?“, indagó el cronista y fue entonces cuando los actores confirmaron: ”Sí, ya nos mudamos hace una semana”, dijo Esteban en el ida y vuelta.

Esteban Lamothe y Débra Nishimoto hablaron con Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“¿Cómo viene la convivencia?“, repreguntó el periodista del programa de Ciudad Magazine y Débora confesó entre risas: ”Sí, una emoción total, lo buscamos tanto que apareció un departamento perfecto, como tenía que ser, y estamos chochos, la verdad que sí”.

EL PRESENTE LABORAL DE ESTEBAN LAMOTHE Y DÉBORA NISHIMOTO

Ambos artistas atraviesan un gran momento en sus carreras. Lamothe protagoniza la adaptación teatral de “Secreto en la montaña” junto a Benjamín Vicuña en el Multiteatro, y Nishimoto actúa en la obra “Los miedos”, un espectáculo de improvisación dirigida en vivo en El Galpón de Guevara.

Por su parte, el actor adelantó que terminó de grabar la serie “Sanamente”, que se estrenará el año que viene, y que participó de una serie vertical junto a Gimena Accardi y Gus Navarro. Además, anticipó: “Voy a hacer otra serie vertical con Débora, vamos a actuar juntos de vuelta, y reestreno una obra que se llama ‘El Tiempo Todo Entero’, a partir del 18 de agosto, los martes, en el Paseo de la Plaza”.

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