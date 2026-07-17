En medio de la tormenta mediática que envuelve a Luzu TV, Momi Giardina decidió hablar y no se guardó nada. Consultada directamente con la pregunta “Flor Peña, ¿vuelve, no vuelve? ¿Qué sabés?”, la panelista fue clara y sin vueltas.

“La verdad, no tengo idea, pero me encantaría que así sea porque me encanta el programa. Los quiero mucho a Marley y a Flor y nada, y ya está”, respondió, dejando en claro el cariño que siente tanto por Flor como por Marley.

EL ESCÁNDALO DE LUZU TV SUMA NUEVOS CAPÍTULOS

Giardina también fue consultada por lo que ocurrió esta mañana en Miami, un episodio que generó todo tipo de rumores en las redes. Al ser indagada sobre cómo estuvo el clima, fue textual: “Nada. Pues me, me dio un alboroto, pero después Nico resolvió y esas cosas ahí nosotros quedamos aparte.

Ya las cosas que él habla en el ámbito privado no, no nos incumben claramente”, sostuvo, remarcando que lo que suceda puertas adentro entre los protagonistas del conflicto no es algo que le corresponda opinar públicamente.

Momi Giardina se refirió al escándalo que atraviesa Luzu TV. Fuente: Captura Puro Show

Cuando desde la producción del ciclo la cruzaron con las versiones de gritos y un llamado enojado, Momi salió a bancar la imagen de su compañero con una frase textual contundente: “No, no de que él habría echado después que habían hablado. Conociéndolo a Nico, es la persona. Tiene muy buen trato. Jamás va a levantar la voz, nada”. Y agregó, también de manera textual: “Supongo que habrán hablado como lo hicieron con Flor y está todo bien. Son dos personas buenas y, y nada, irresponsable cada uno de los actos que tomó y ellos sabrán qué va a suceder”.

LA CIFRA MILLONARIA QUE COMPLICA EL REGRESO DE FLOR PEÑA A LUZU

El escándalo escaló varios peldaños cuando se conoció que el abogado Fernando Burlando entró en escena y que se habla de un reclamo que rondaría los 750 millones de pesos, dato que le fue planteado de manera directa a la entrevistada.

Ante esta consulta puntual, la respuesta textual de Momi fue: “Bueno, enojo hay, ¿quién no tiene enojos?, pero bueno, ellos sabrán qué es lo que se va a resolver”, una frase que resume su postura de no involucrarse en los detalles económicos que hoy tienen en vilo al universo Luzu, pero que a la vez deja la puerta abierta a que el conflicto encuentre una resolución en las próximas semanas.

Momi Giardina - Flor Peña

Con este panorama, la incógnita sobre el regreso de Flor Peña al ciclo sigue sin despejarse, aunque las palabras de Giardina dejaron entrever que dentro del equipo hay ganas genuinas de que la conductora vuelva a ocupar su lugar frente a cámara junto a Marley.