La parodia que Momi Giardina hizo de Erling Haaland en Luzu TV fue interpretado por muchos como una falta de respeto, y ahora la humorista dio la cara, y hasta afirmó haberse comunicado con el crack de Noruega.

“Pido disculpas a aquellos que se sintieron ofendidos en nombre de Haaland. Hasta hablé con Haaland como su fan, pero real”, sorprendió Giardina en una nota con Puro Show.

Ante el asombro generalizado explicó: “Le mandé un mensaje... Porque dije ¿qué es toda esta revolución? Si no, no tiene ningún tipo de sentido y además todo arrancó porque la gente me veía parecida a Hallan desde mi fisonomía“.

Los noruegos Kristoffer Ajer, Erling Haaland y Antonio Nusa reaccionan tras el segundo gol de Jude Bellingham para Inglaterra en el partido de los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Por: AP Photo/Rebecca Blackwell

Aunque jugó al misterio sobre si Erling le había llegado a responder: “Tengo la mejor onda y él es la primera persona que se ríe de él mismo como lo hago yo y me vivo riendo. Así que menos agresión y que se diviertan un poco más”.

Momi Giardina (Foto: Movilpress)

Además, Momi Giardina ironizó cuando le preguntaron si era verdad que los abogados de Haaland le iniciarían acciones: “¿Vos creés que Hallan en pleno Mundial, siendo el éxito, se va a ocupar de mí?"

LA DEFENSA DE MOMI TRAS SU PARODIA A HAALAND

“No me arrepiento porque no lo hice con mala intención, no me burlé”, se plantó la exbailarina de ShowMatch.

“Yo lo viví como lo que es. Es una parodia que te puede gustar o no, pero mi intención fue absolutamente absurda, como es la actuación, que es un juego. Uno se pone una máscara, se disfraza, es como un niño que juega”, razonó.

“La agresión fue muchísimo más dolorosa para mí, deseándome la muerte, cosas horribles. Noto que hay como un ensañamiento bastante grande con nosotros y querer arruinarme fue mucho...”, cerró Momi Giardina.