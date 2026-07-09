Luzu TV volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras una nueva controversia en su programación cuando Momi Giardina apareció en Nadie Dice Nada caracterizada como Erling Haaland, el reconocido futbolista noruego, y posible rival de Argentina en semifinales.

La imitación fue señalada como ofensiva y discriminatoria por miles de usuarios en redes sociales en base a que la bailarina exageró gestos y movimientos, caminando encorvada y simulando estar desorientada, lo que muchos interpretaron como una burla hacia el delantero.

Nicolás Occhiato, Martín Garabal y Santiago Talledo celebraron la escena entre risas en el estudio, lo que terminó de encender la indignación en las plataformas digitales, y las críticas no tardaron en multiplicarse.

Erling Haaland. (Foto: @erling)

Usuarios de distintas redes sociales apuntaron directamente contra el conductor y dueño de la señal de streaming, cuestionando los límites del humor y la falta de respeto hacia Haaland. Muchos recordaron el reciente despido de Florencia Peña tras la difusión de una fake news sobre el padre de Messi y exigieron que se tomen medidas similares con el equipo de Nadie Dice Nada.

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Entre los comentarios más duros se leyeron frases como: “Espero que Flor Peña funda este canal”, “A Flor le levantaron el programa, imagino que con esto tomarán medidas más drásticas”, “Es una falta de respeto lo que hicieron”, “Atrasan 50 años” y “La vergüenza es total. Ojalá no tengamos que jugar contra ellos y vean esta burla inmunda que le hicieron”.

El origen del sketch se remonta a una publicación en las redes oficiales de LUZU TV, donde editaron el color de pelo de Momi Giardina y la compararon con imágenes de Haaland, resaltando el parecido físico. Si bien esa comparación inicial fue tomada con humor, la posterior actuación corporal de Giardina fue vista como un exceso que arruinó el chiste original y cruzó límites éticos.

Momi Giardina y su parodia de Erling Haaland (Fotos: capturas Luzu TV)

En medio de toda esta controversia, que suma al clima ya tenso en la señal que todavía enfrenta reclamos legales de Flor Peña, Tomi Dente salió con todo contra Luzu TV. “¡Háblenme de racismo! ¿Con qué autoridad te reís de los demás? ¡no es gracioso, chicos! ¡Es 2026! ¡Evolucionen!, ¡Crezcan! ¡Crezcan!”, lanzó desde Entrometidos.

Tras el escándalo que generó la imitación que hizo @momigiardina al jugador "Haaland", Tomas Dente la atendió en su programa:



"Intentan remedar lo que hacía showmatch en su momento. Es una imitación berreta, la chica no tiene las condiciones histriónica".



"No es gracioso ni es… pic.twitter.com/lMOi8OS3vi — foromedios (@forofms) July 9, 2026

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