Las vacaciones de invierno tendrán un atractivo más para disfrutar en familia. Debido a la gran convocatoria que tuvo desde su apertura, Tutankamón, La Experiencia confirmó que extenderá su temporada hasta el 30 de julio de 2026 en El Cubo, Complejo Al Río, en Vicente López. La exhibición se convirtió en uno de los grandes fenómenos culturales del año en Buenos Aires y continuará recibiendo visitantes durante el receso escolar.

La propuesta invita a recorrer la fascinante historia del faraón más famoso del Antiguo Egipto a través de una experiencia inmersiva que combina historia, entretenimiento y tecnología. Con más de un siglo desde el descubrimiento de su tumba, el legado de Tutankamón sigue despertando curiosidad en todo el mundo, y esta muestra ofrece la posibilidad de conocer de cerca los misterios que rodean su vida y su reinado.

Tutankamón, La Experiencia se extiende hasta el 30 de julio (Foto: prensa)

Uno de los grandes atractivos de la exhibición son las más de 150 piezas certificadas por el Ente Regulador de Exportación de Monumentos de Egipto, además de una impactante recreación de la tumba y de los tesoros hallados por el arqueólogo Howard Carter en 1922, un descubrimiento que marcó un antes y un después en la historia de la arqueología.

Leé más:

Los Testamentos: dónde ver la serie que continúa la historia de El Cuento de la Criada

FUROR POR TUTANKAMÓN, LA EXPERIENCIA: LA MUESTRA EXTIENDE SU TEMPORADA EN BUENOS AIRES

La experiencia se completa con contenido audiovisual de última generación que transporta al visitante al corazón del Antiguo Egipto. Además, la curaduría está a cargo de la egiptóloga Andrea Zingarelli, especialista de trayectoria internacional, quien aporta el respaldo académico a un recorrido pensado tanto para adultos como para chicos.

Distribuida en 11 salas temáticas y más de 1.500 metros cuadrados, la muestra propone descubrir cómo era la vida cotidiana de los antiguos egipcios, sus creencias, los rituales funerarios y la concepción del más allá. Al finalizar el recorrido, los visitantes también pueden disfrutar de un espacio con gastronomía temática, merchandising oficial y actividades para toda la familia.

Tutankamón, La Experiencia (Foto: prensa)

Con las entradas ya disponibles y una demanda que continúa siendo muy alta, desde la organización recomiendan reservar con anticipación para asegurar un lugar durante las vacaciones de invierno. Tutankamón, La Experiencia puede visitarse hasta el 30 de julio, de martes a domingos, de 10 a 20, en El Cubo – Complejo Al Río (Av. del Libertador 101, Vicente López). Las entradas se consiguen a través de TuEntrada.

Leé más:

Jurassic World: The Experience arrasa en Buenos Aires con dinosaurios de tamaño real

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.