Andrea del Boca volvió a hacerse sentir en las redes sociales y esta vez lo hizo con un pedido puntual de cara a la nueva gala de eliminación de Gran Hermano. La actriz se grabó desde el balcón de su casa, visiblemente entusiasmada, repitiendo una y otra vez el mismo pedido a sus seguidores: que voten para que Luana sea la próxima en abandonar la casa más famosa del país.

En el video, que se viralizó en cuestión de minutos, se la escucha gritar “Luana al 9009, Luana al 9009”, en referencia al número de mensaje de texto habilitado para la votación de eliminación. La particularidad de la publicación es que Andrea del Boca había salido de la casa para dedicarse al cuidado de su mamá, y ahora reapareció con una militancia activa dentro del universo Gran Hermano.

LA CAMPAÑA DE ANDREA DEL BOCA CONTRA LUANA

El clip no tardó en circular entre las cuentas especializadas en el reality y despertó una catarata de reacciones encontradas.

Andrea del Boca grabándose para pedir la eliminación de Luana en Gran Hermano. Crédito Instagram

Mientras una parte del público celebró la iniciativa de la actriz y se sumó a la consigna con memes y capturas, otro sector salió a bancar a Luana y a cuestionar la injerencia de figuras públicas en las votaciones del certamen.

La discusión escaló rápido en X (ex Twitter), donde el video de Andrea del Boca acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.

Distintos usuarios recordaron viejas participaciones de la actriz en el mundo de la televisión para justificar por qué su palabra “pesa” a la hora de traccionar votos, mientras que las defensoras de Luana remarcaron que la jugadora no hizo nada dentro del juego que amerite semejante embate

Con el correr de las horas, la tensión entre ambos bandos de seguidores no hizo más que crecer, en el marco de una edición del reality que viene marcada por fuertes cruces tanto dentro como fuera de la casa. La votación para definir quién deja la competencia este lunes sigue abierta, y el batacazo de Andrea del Boca podría terminar siendo determinante en el resultado final.