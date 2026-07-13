El triunfo de Argentina por 3-1 ante Suiza, por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dejó una divertida consecuencia para Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson. Antes del partido, la pareja hizo una apuesta y, con la victoria de la Selección, la modelo sueca deberá hacerse cargo de un importante gasto familiar.

En la cobertura exclusiva que realiza Telefe desde el Mundial, al exfutbolista le preguntaron cómo vivía el cruce teniendo en cuenta que su esposa es sueca y que sus dos hijos menores nacieron en ese país, donde la familia vivió hasta principios de 2026.

Qué tendrá que hacer Daniela Christiansson tras perder la apuesta con Maxi López. Video de Telefe.

Qué tendrá que hacer Daniela Christiansson tras perder la apuesta con Maxi López

“¿Cómo está tu corazoncito con el partido de hoy? Porque Dani, tu mujer, es de Suiza”, le consultaron en vivo.

Con una sonrisa, Maxi respondió: “Con total tranquilidad. Hicimos una pequeña apuesta. Si gano yo, tiene que pagar las vacaciones y, si ella gana, elige el destino y pago yo. Picante, pero linda”.

Luego dejó en claro de qué lado estaba su corazón: “Mi corazón está con la familia, con mis hijos, pero elijo a la Argentina porque quiero que pase y siga avanzando”.

Con la clasificación del equipo de Lionel Scaloni, la apuesta ya tiene un ganador: ahora será Daniela Christiansson quien deberá cumplir su promesa y pagar las próximas vacaciones familiares.

Cuándo juega Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y TV

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra este miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro se disputará desde las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, Estados Unidos, con un lugar en la gran final en juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso hacia el bicampeonato del mundo, con Lionel Messi como gran figura y capitán. El partido podrá verse en vivo por Telefe, TyC Sports, DSports y sus respectivas plataformas de streaming, además del seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos.