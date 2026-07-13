La muerte del protagonista de Jurassic Park causó conmoción en las últimas horas, y hasta la propia familia de Nigel John Dermot, famoso como Sam Neill, aclaró que fue algo “repentino e inesperado”.

En un sentido comunicado de prensa que lanzaron desde la cuenta del actor, sus íntimos admitieron que les “consuela el saber que Sam no padecía cáncer”.

La aclaración fue porque en 2023, Neil había blanqueado que padecía un linfoma de células T angioinmunoblástico, un extraño linfoma no Hodgkin por el que de todas formas recibía tratamiento oncológico.

Sam Neill. (Foto. @samneilltheprop)

Sam Neill murió en Sídney, Australia, pero todavía no trascendieron las causas del deceso.

El comunicado de la familia de Sam Neill

Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comunica la noticia de su fallecimiento, ocurrido el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de sus seres queridos y partió con la dignidad que caracterizó toda su vida.

El comunicado de la familia de Sam Neill por su muerte.

La pérdida fue repentina e inesperada, aunque reconforta saber que Sam se mantuvo libre de cáncer. La familia desea expresar su más profundo agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por sus increíbles cuidados.

Más adelante se darán a conocer más detalles; por ahora, en nombre de la familia, pedimos que se respete su privacidad mientras atraviesan esta pérdida inmensa.