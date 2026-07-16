El conflicto entre Tomás Dente y Fernando Dente escaló a límites insospechados este jueves cuando el actor, consultado por Ángel de Brito sobre los rumores de abuso que circularon en torno a su familia, se limitó a responder: “Es mi hermano”. Esto generó la respuesta inmediata de Tomás, que anunció acciones legales.

“No logro entender todo esto. Tomás subió mucho la apuesta y habló que vos le habías contado a mucha gente que él había abusado de vos”, le consultó De Brito en LAM. “Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir. Es algo que me da escalofríos. Me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas. Es mi hermano”, dijo Fernando Dente, sin desmentir el rumor.

Fotos: capturas Net TV y América TV

La reacción de Tomás Dente no tardó en llegar y, si bien no logró cruzar a su hermano al aire, como era su deseo, pudo salir al aire. Visiblemente alterado, el periodista aseguró: “Lo voy a demandar porque al decir solo ‘es mi hermano’ deja la puerta abierta”.

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Durante el programa, Pepe Ochoa le recordó a Tomás que fue él quien habló públicamente del tema, pero este se defendió. “Lo traje al aire porque estaba cansado de escuchar que estaba esparciendo ese rumor y ahora sale al aire con esa cara de mosquita muerta de siempre. Después el loco soy yo, pero yo no miento y empiezo a inventar cosas”, dijo.

El periodista no se guardó nada y, entre gritos, disparó: “No me voy a bancar a un pendejo maleducado, al que le dimos todo, salga en televisión a inferir que yo lo toqué. ¿Estamos todos locos? Quería cruzarlo al aire para que explique, porque si no contestás, estás abriendo la puerta a un montón de especulación. Yo jamás toqué a un hermano, después el agresivo soy yo”.

Fotos: capturas Net TV y América TV

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Lejos de calmarse, Tomás siguió diferenciándose de Fernando y lo acusó de mentiroso. “Es un sinvergüenza, este tipo no es mi hermano, es un mentiroso y pone esa cara de nene bueno. Siempre fue así, es su esencia. Es ocultador y mentiroso. Me la va a pagar y se lo va a tener que explicar a un juez”, adelantó.

En medio de su descargo, Tomás recordó viejas experiencias familiares: “De chiquito me daba cuenta que era oscuro, soberbio, arrogante, creído, no era como nosotros, nos miraba desde arriba”, reveló, dejando en claro que el mal vínculo viene de larga data y no solo por la reciente entrevista sobre sus padres.

Tomás y Fernando Dente (Fotos: capturas Net TV y América TV)

El periodista fue por más y sentenció: “Fernando se acopla a una persona cuando puede sacarle rédito, después, te expele. Quiere caerle bien a todo el mundo porque es un falluto, ahora sí me va a conocer porque no voy a parar”. El enfrentamiento entre los hermanos Dente escaló a un nivel inédito y, por el momento, parece no tener retorno, sobre todo por la aparición de Guido, un tercer integrante de la familia que disparó contra ambos al mismo tiempo.

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