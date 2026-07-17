La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. Luego de que el delantero insinuara que Diego Latorre mantenía una relación paralela con una mujer en Miami, la conductora salió con los tapones de punta, desmintió por completo la versión y lanzó durísimas críticas contra el futbolista.

Al aire de su programa radial, Yanina aseguró que las acusaciones no tienen ningún sustento y responsabilizó a Icardi por haber instalado un rumor falso sobre su familia.

YANINA LATORRE NEGÓ LA SUPUESTA AMANTE DE DIEGO LATORRE

Sin vueltas, la panelista descartó cualquier posibilidad de una infidelidad de su marido y apuntó directamente contra el exdelantero del Galatasaray.

"Todo lo que dijo de mi marido es mentira. Dejé de contestarle porque me sentí marginal, es un nabo que no sirve para nada. Cuando empezó a hablar de Diego, te das cuenta por qué los clubes no lo quieren, no tiene códigos“, lanzó.

Además, explicó cuál cree que fue el origen de la historia que involucró a una supuesta vecina de Miami. "Puro invento. Habla de una vecina en Miami porque Diego está en Estados Unidos“, sostuvo, descartando cualquier vínculo sentimental.

Fernanda Iglesias sumó una pista clave sobre la supuesta amante de Diego Latorre Por: Captura Web

LA CHICANA DE YANINA LATORRE POR EL PRESENTE DE ICARDI

La conductora también aprovechó para ironizar sobre el presente deportivo del delantero, quien recientemente se despidió del Galatasaray y todavía no definió dónde continuará su carrera.

"Está de vacaciones en Miami. Un jugador serio que está sin club se queda trabajando con el representante. Todo lo que él hace no contribuye en nada“, disparó.

QUÉ HABÍA DICHO MAURO ICARDI SOBRE DIEGO LATORRE

El conflicto comenzó semanas atrás, cuando Mauro Icardi respondió a las críticas de Yanina Latorre en redes sociales con una fuerte acusación contra Diego Latorre.

El futbolista aseguró que tenía pruebas de una supuesta relación extramatrimonial del exfutbolista en Miami y escribió: "¿Querés que hablemos de pruebas? Pruebas son las que tengo yo de la novia o amante fija de tu marido en Miami. Y estas son reales, no editadas“.

Fernanda Iglesias sumó una pista clave sobre la supuesta amante de Diego Latorre Por: Captura Web

Sin embargo, aclaró que no haría públicas esas imágenes. "Por respeto a tu marido y a tus hijos no las voy a publicar. A vos te voy a hundir y con cosas reales, no como todo lo que publicás siempre inventado“, expresó.