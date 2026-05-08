La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela sorprendió al mundo del espectáculo. Después de casi dos décadas juntos y una familia ensamblada que parecía consolidada, la pareja decidió tomar caminos separados en medio de rumores de desgaste e infidelidades.

Sin embargo, detrás del final de la relación quedó una historia de amor atravesada por casualidades, segundas oportunidades y una fuerte apuesta por la familia.

CÓMO SE CONOCIERON ADABEL GUERRERO Y MARTÍN LAMELA

La relación comenzó lejos de las cámaras y de cualquier escenario glamoroso. Según contó la propia Adabel Guerrero, todo surgió cuando buscaba comprar un auto y llegó a la concesionaria de Martín por recomendación de un amigo.

Él atravesaba una reciente separación y ella estaba instalada en Buenos Aires en pleno crecimiento profesional. La conexión apareció durante un viaje improvisado hacia un ensayo de ShowMatch, donde hablaron durante horas.

“No fue amor a primera vista, pero me enamoró que era un chico de barrio divino”, recordó la bailarina sobre aquel primer encuentro. La historia avanzó rápidamente y, según reveló Adabel, a la semana ya convivían.

LA FAMILIA ENSAMBLADA QUE CONSTRUYERON DURANTE 18 AÑOS

Durante casi dos décadas, Adabel Guerrero y Martín Lamela atravesaron distintos desafíos personales y familiares.

En 2018 nació Lola, la hija que tuvieron en común, mientras que Martín ya era padre de tres hijos de una relación anterior. Con el tiempo, lograron construir una dinámica familiar marcada por la convivencia y el afecto.

La bailarina incluso habló públicamente sobre cómo cambian las relaciones con el paso de los años. “Hay cosas que ya se pierden y te gustaría volver a tener… pero ahí está la decisión de elegir”, reflexionó tiempo atrás sobre la pareja.

Foto: Instagram (@adabelguerrero)

EL PARTICULAR VÍNCULO DE ADABEL CON LA EXESPOSA DE MARTÍN

Uno de los aspectos más llamativos de la historia fue la relación que Adabel construyó con Claudia, la exesposa de Martín.

Con el tiempo, el vínculo evolucionó hasta convertirse en una amistad cercana, al punto de compartir reuniones familiares, vacaciones y momentos cotidianos.

Incluso, la bailarina reveló que confiaba plenamente en ella para cuidar a Lola. “Yo a mi hija no la dejaba con nadie. A la única persona que se la dejaba era a Claudia”, contó al recordar el fuerte lazo que formaron.

Adabel Guerrero y su familia en el estreno de Una Mágica Navidad (Foto: Movilpress).

EL COMUNICADO DE ADABEL GUERRERO TRAS LA SEPARACIÓN

Finalmente, tras semanas de rumores, Adabel Guerrero decidió confirmar la separación a través de un mensaje público cargado de reflexión y respeto.

En el comunicado reconoció el desgaste que ambos atravesaron con el paso de los años y explicó que intentaron recomponer el vínculo en distintas oportunidades. “Martín me dio lo mejor de sí durante muchos años y valoro profundamente todo lo que compartimos”, expresó.

Además, dejó en claro que la prioridad seguirá siendo el bienestar de su hija y la armonía familiar. “Hoy elijo transitar este momento con respeto, sin entrar en conflictos ni exponer más de lo necesario”, sostuvo.