Los alimentos argentinos que Luisana Lopilato llevó en la valija rumbo a Canadá sorprendieron a sus seguidores y generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.

La actriz aprovechó su paso por Buenos Aires para abastecerse de productos típicos que extraña cuando está en el exterior, especialmente aquellos que no consigue fácilmente en su lugar de residencia.

Durante su visita al país para presentar La caja azul, su primera película también como productora, la artista Luisana Lopilato participó en distintos programas y mantuvo un contacto cercano con sus fans.

Fue justamente a través de sus historias de Instagram donde reveló qué decidió comprar antes de regresar a Canadá junto a su familia.

Luisana Lopilato reveló qué insólitos alimentos guardó en la valija para llevar de Argentina a Canadá (Foto: Instagram/@luisanalopilato).

LOS ALIMENTOS ARGENTINOS QUE LUISANA LOPILATO LLEVÓ A CANADÁ

Entre los productos elegidos aparecieron clásicos infaltables para cualquier argentino que vive fuera del país: alfajores de almendra, paquetes de yerba mate y dulce de leche. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la cantidad y el tipo de alimentos que decidió transportar en su equipaje.

La actriz contó que compró ocho docenas de tapas de empanadas y diez pascualinas hojaldradas de su marca favorita: “Cuando llego, las cocino y las dejo freezadas. Allá no se venden”.

Luisana Lopilato reveló qué insólitos alimentos guardó en la valija para llevar de Argentina a Canadá (Foto: Instagram/@luisanalopilato).

La elección no pasó desapercibida para la empresa fabricante, que rápidamente reaccionó en redes sociales con un mensaje dedicado a la actriz.

“¡Muchas gracias por elegirnos! Qué orgullo que el sabor argentino viaje tan lejos y siga siendo parte de tus comidas”, escribieron desde la cuenta oficial, celebrando que sus productos crucen fronteras.

Entre los seguidores surgió una preocupación inesperada: muchos imaginaron a Lopilato protagonizando una escena digna del programa Alerta Aeropuerto, temiendo que las autoridades migratorias pudieran retenerle la mercadería.