Ricardo Arjona vuelve a marcar un hito en la música en vivo en Argentina tras agotar 13 funciones en el Movistar Arena y anunciar una nueva fecha: el próximo 25 de mayo de 2026. Con este logro, el artista se convierte en el primer solista internacional en alcanzar 14 shows en uno de los recintos más importantes del país.

Entradas Ricardo Arjona en Movistar Arena: nueva fecha confirmada

25 de mayo de 2026

Entradas a la venta: portal de Movistar Arena

Lejos de ser un hecho aislado, este récord reafirma el vínculo único entre Arjona y el público argentino, que responde con entradas agotadas en cada presentación, transformando cada noche en un evento masivo.

Shows agotados en Buenos Aires

Las funciones del 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo ya están completamente sold out, consolidando una convocatoria histórica y sumando ahora una 14ª fecha.

Una gira sin precedentes

El tour “Lo que el Seco no dijo” es considerado el más ambicioso de toda su carrera. Con una puesta en escena inédita, de impronta teatral y monumental, el espectáculo eleva la experiencia del público a un nivel nunca antes visto en sus shows.

Este regreso forma parte de una gira internacional que comenzó el 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, con localidades agotadas, y que incluye más de 35 fechas entre Estados Unidos y Puerto Rico. Además, llega luego de su histórica residencia de 23 conciertos en Guatemala a fines de 2025.

Un recorrido por toda su carrera

El show repasa más de cuatro décadas de trayectoria, combinando clásicos inolvidables con canciones de su último álbum “Seco”, reafirmando su lugar como uno de los artistas más convocantes de la música latina.



