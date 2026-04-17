Pampita volvió a marcar tendencia con un look sofisticado y elegante durante su salida al teatro para disfrutar de “El Chat de Mamis”. La conductora asistió junto a un grupo de amigas al Multitabaris, donde se desarrolla la obra.

Tras la función, Carolina “Pampita” Ardohain se acercó a saludar a camarines, donde felicitó al elenco por el espectáculo y compartió un cálido momento con todo el equipo.

La obra está protagonizada por Eugenia Tobal, Carla Conte, Manuela Pal, Mica Riera, Karina Hernández, Berenice Gandullo y Lionel Arostegui, quienes le dan vida a una historia ágil, divertida y actual.

EL LOOK DE PAMPITA PARA IR AL TEATRO

Pampita.

Pampita.

Pampita y sus amigas en el teatro.