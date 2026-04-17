El pan de avena sin gluten ganó protagonismo entre quienes buscan una alternativa casera, rica y apta para personas con intolerancia al gluten. Gracias a su preparación sencilla y a ingredientes fáciles de conseguir, se transformó en una receta ideal para sumar a la rutina diaria.
Su textura suave, el sabor delicado y la posibilidad de combinarlo con opciones dulces o saladas lo convierten en una propuesta práctica para desayunos, meriendas o colaciones.
INGREDIENTES PARA HACER PAN DE AVENA SIN GLUTEN
Para preparar esta receta vas a necesitar:
- 2 tazas de avena sin gluten certificada
- 2 huevos
- 1 taza de yogur natural o vegetal
- 1/4 taza de aceite (girasol u oliva suave)
- 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten
- 1/2 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de miel o azúcar (opcional)
- Semillas a gusto: chía, lino o sésamo
CÓMO PREPARAR PAN DE AVENA SIN GLUTEN PASO A PASO
Primero, precalentá el horno a 180°C y engrasá un molde tipo budín. Luego procesá la avena hasta obtener una harina fina, aunque también podés usar directamente harina de avena sin gluten.
En un bowl mezclá los huevos, el yogur y el aceite hasta integrar bien. Sumá la avena procesada, el polvo de hornear y la sal. Revolvé hasta lograr una preparación homogénea. Si querés, incorporá semillas para aportar textura y valor nutricional.
Volcá la mezcla en el molde y llevá al horno entre 30 y 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar.
TIPS PARA QUE QUEDE MEJOR
Si la preparación resulta muy espesa, podés agregar un chorrito de leche o bebida vegetal. Para una versión más dulce, se puede sumar banana pisada, pasas de uva o canela.
Además, este pan se conserva entre 2 y 3 días en un recipiente hermético, por lo que también sirve para cocinar una vez y resolver varias comidas.