En medio de su participación en La Casa de los Famosos, Solange Abraham protagonizó uno de los momentos más emotivos del programa al compartir una experiencia personal que hasta ahora había mantenido en reserva.

Durante una charla íntima con sus compañeros, relató cómo reaccionó cuando su exmarido, Marcelo Da Corte, le confesó su homosexualidad.

La conversación surgió en un clima distendido junto a El Divo, uno de los personajes más comentados del ciclo. Lejos de esquivar el tema, la participante de Gran Hermano decidió abrirse emocionalmente y contar cómo atravesó aquel momento que marcó un antes y un después en su vida personal.

Solange Abraham relató paso a paso cómo su exmarido le confesó su homosexualidad: qué hizo (captura de Telefe)

SOLANGE ABRAHAM Y SU REACCIÓN CUANDO SU EXMARIDO REVELÓ QUE ERA GAY

“Lo impulsé a que viva su sexualidad. Estuve casada y estuvo muy enamorado de mí, no tengo ninguna duda. Fuimos muy felices, pero en un momento empezó a sentir confusión y le dije que lo apoyaba”, expresó ante las cámaras.

Según explicó, la revelación no generó enojo ni reproches. Por el contrario, eligió acompañar el proceso personal de quien había sido su pareja durante años: “Lo apoyé para que pudiera ser quien realmente era”.

Solange Abraham relató paso a paso cómo su exmarido le confesó su homosexualidad: qué hizo(Foto: Twitter)

El vínculo entre Abraham y Da Corte había comenzado tiempo atrás mientras ambos trabajaban en un canal musical: ella se desempeñaba como movilera y él como productor.

Tras tres años de relación, decidieron casarse el 18 de abril de 2015 en una boda que reflejaba el gran momento que atravesaban como pareja.