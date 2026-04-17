Aitana confirma su esperado regreso a la Argentina y lo hace a lo grande: tras agotar en pocas horas su show del 21 de octubre, la estrella del pop español anunció una segunda fecha el 22 de octubre en el Movistar Arena.

Fechas confirmadas: Aitana en Movistar Arena

21 de octubre: AGOTADO

22 de octubre: NUEVA FECHA

La artista llegará al país en el marco de su “Cuarto Azul World Tour”, la gira internacional más ambiciosa de su carrera, con la que recorrerá distintos escenarios del mundo presentando en vivo su último proyecto, “Cuarto Azul”, uno de los discos más destacados del pop actual.

Una experiencia inmersiva

El show promete ser mucho más que un recital. Aitana propone una experiencia conceptual donde música, emoción y narrativa visual se combinan para transportar al público a su universo creativo. Durante ambas noches, el Movistar Arena se transformará en ese “Cuarto Azul”, un espacio íntimo donde la artista conecta con su versión más auténtica.

Entradas y venta

La venta general ya está disponible a través de Movistar Arena con todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.