La estrella del pop español Aitana confirmó su esperado regreso a la Argentina y ya genera furor: agotó la preventa de entradas para su show del 21 de octubre en el Movistar Arena, donde presentará en vivo el universo de Cuarto Azul, su más reciente proyecto artístico.

El concierto forma parte de su gira internacional “Cuarto Azul World Tour”, con el que recorrerá distintos escenarios del mundo.

Venta general y precios: cuándo y cómo comprar entradas

Tras el éxito total de la preventa, la venta general de entradas comenzará el viernes 17 de abril a las 13:00 horas, con todos los medios de pago disponibles.

Además, continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa, y las entradas se podrán adquirir a través del sitio oficial del Movistar Arena.

Mapa de las ubicaciones y precios para el show de Aitana

Así será el show de Aitana en Buenos Aires

La cita en el Movistar Arena será una noche que promete ser mucho más que un recital: una experiencia conceptual que combina música, narrativa visual y emoción.

Aitana

Durante el espectáculo, Aitana invitará al público a sumergirse en ese “Cuarto Azul”, un espacio íntimo donde conecta con su versión más auténtica. El estadio se transformará en ese universo creativo, donde los fans no solo serán espectadores, sino protagonistas de una experiencia colectiva.