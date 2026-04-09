Aitana vuelve a Buenos Aires en un momento clave de su carrera para presentar “Cuarto Azul World Tour”, su gira internacional más ambiciosa hasta la fecha.

El 21 de octubre, el Movistar Arena será el punto de encuentro donde la artista desplegará en vivo el universo de CUARTO AZUL, un proyecto que redefine su identidad artística y consolida su lugar dentro del pop global.

Aitana llega a la Argentina con su gira “Cuarto Azul” (foto de prensa)

El show propone mucho más que un recital: es una experiencia conceptual que combina música, narrativa visual y emoción, invitando al público a entrar en ese “Cuarto Azul”, un espacio íntimo donde Aitana conecta con su versión más auténtica.

Durante una noche, el Movistar Arena se transformará en ese universo creativo, donde los fans no serán solo espectadores, sino parte activa de una experiencia colectiva.

Aitana llega a la Argentina con su gira “Cuarto Azul” (foto de prensa)

LA PREVENTA DE ENTRADAS DEL SHOW DE AITANA

La preventa de entradas estará disponible desde el martes 14 de abril a las 13 hs con un beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa.

Mientras que la venta general será el día viernes 17 de abril a las 13 hs con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia Visa a través del sitio del Movistar.

MÁS SOBRE EL SHOW QUE DARÁ AITANA EN BUENOS AIRES

El concierto llega tras el lanzamiento de CUARTO AZUL, un álbum que debutó en el #1 en España y que acumuló millones de reproducciones en sus primeras horas, posicionándose como uno de los discos más relevantes del pop en español actual. Este nuevo capítulo artístico muestra una evolución clara en su sonido y en su narrativa, con una propuesta más madura, sofisticada y personal.

Con una carrera que no dejó de crecer desde sus inicios, Aitana se consolidó como una de las voces más influyentes del pop en español. Sus giras anteriores reunieron a cientos de miles de personas en Europa y Latinoamérica, incluyendo múltiples shows agotados en la región , y hoy atraviesa un momento consagratorio que la proyecta definitivamente hacia el circuito global.

“Cuarto Azul World Tour” representa la expansión de ese universo: una propuesta artística diseñada para trascender lo musical y convertirse en una experiencia sensorial, donde conviven distintas facetas de la artista y se potencia su conexión con el público .

Buenos Aires será parte de este recorrido internacional, reafirmando el vínculo de Aitana con el público argentino, que la acompañó desde sus primeras visitas en la región y la convirtió en una de las artistas internacionales más convocantes del pop actual.