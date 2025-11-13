Aitana volvió a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes del panorama musical actual, al inaugurar el showcase anual ‘Best New Artist’ de la Academia Latina de la Grabación, en una noche llena de emoción, talento y celebración a la nueva generación de la música latina.

Aitana abrió el showcase con una poderosa y emotiva interpretación de su tema “Vas a Quedarte”, acompañada por un pianista, en una actuación que reafirmó su madurez artística y la conexión que mantiene con su público desde sus inicios.

Aitana inauguró el showcase oficial de Best New Artist 2025 de la Academia Latina de la Grabación (Foto: prensa)

Para celebrar los nominado Aitana compartió unas palabras motivadoras y presentó a los nominados de este año en la categoría ‘Best New Artist’, que incluye a Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzziretomando el legado de su propia nominación en 2019.

Su participación como host llega en un momento muy especial de su carrera, tras recibir dos nominaciones a la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY®️ por su aclamado álbum ‘CUARTO AZUL’, nominado a ‘Mejor Álbum de Pop Contemporáneo’ y ‘Mejor Diseño de Empaque’. Asimismo, esta semana, ‘CUARTO AZUL’ recibió doble disco de platino mientras su sencillo “Superestrella”alcanzó #1 en los charts.

Aitana se presentará también durante la transmisión en vivo de los Latin GRAMMY ® ️ este jueves, 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, prometiendo otra actuación inolvidable.

