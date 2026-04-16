Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo a las críticas que viene recibiendo por su intervención en el Caso Ángel. Esta vez, Yanina Latorre salió con los tapones de punta después de que Fernández involucrara a su hija Lola en medio de la polémica.

Todo empezó cuando Cinthia, en respuesta a las críticas de Yanina, apuntó directamente contra Lola por su profesión de abogada. La reacción no tardó en llegar: desde su programa en El Observador, Yanina leyó un comunicado que su hija publicó para despegarse del conflicto. “Mirá a lo que la obligás a Lola, a meterse acá. Mi hija nunca opina de estas cosas”, lanzó, visiblemente molesta por la exposición de la joven.

Cinthia Fernández y Yanina Latorre (Fotos: capturas eltrece)

En su mensaje, Lola Latorre fue tajante. “No tengo nada que ver y no me pronuncié sobre el caso. No es la primera vez que Cinthia me menciona o intenta involucrarme en situaciones ajenas, especialmente a partir de dichos de mi mamá que no me pertenecen”. La joven dejó en claro que no quiere ser parte de la polémica y marcó un límite ante los ataques.

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Yanina recogió el guante y fue por más. “Es verdad, yo hablé, no Lola. ¿Por qué no le dice a Sol Pérez que vaya ad honorem, que también es abogada? Sol y Alejandra Maglietti son abogadas y trabajan en la tele, ¿está mal?”, disparó, cuestionando lo que consideró una crítica injusta de Fernández.

Fotos: capturas América TV

Lejos de calmarse, Yanina fue contundente: “Ni responsabilidad, ni respeto, ni foco en lo verdaderamente importante es lo que hace Cinthia Fernández. Si realmente quiere defender a Ángel, estar insultándome a mí, a Tamara Pettinato, a Lola Latorre y a todo el mundo en redes como lo está haciendo, me parece una locura”, sentenció.

Por su parte, Lola también dejó clara su postura sobre la presión pública: “Ser abogada no implica tener que intervenir en todos los casos mediáticos, ni mucho menos hacerlo por presión pública”. Yanina cerró el tema con un mensaje de apoyo a su hija: “La verdad, impecable Lola. Orgullosa de mi hija”.

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