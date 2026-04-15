El asesinato de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en abril de 2026, sigue generando repercusiones y debates en todo el país.

El caso, marcado por la extrema violencia y las denuncias previas de maltrato que no fueron escuchadas, conmocionó a la sociedad argentina y puso en el centro de la escena a Cinthia Fernández y su novio, el abogado Roberto Castillo.

La participación de la mediática, que actualmente estudia abogacía, y su pareja en la causa desató una ola de críticas en los medios. Muchos la acusan de “mediatizar” un hecho que requiere máxima seriedad y respeto por la víctima y su familia.

En el programa Puro Show, Tamara Pettinato no dudó en expresar su malestar por la exposición de Fernández y Castillo en el caso. “Creo que a todo el mundo le chocó ver que hagan show, espectáculo y que le bajen la seriedad a un caso tan terrible como es el de Ángel”, lanzó la conductora.

Cinthia Fernández decidió alejarse un tiempo de las redes.

Pettinato fue más allá y calificó la actitud de la pareja como “muy vergonzosa”. “A todos nos chocó y a todos nos dio vergüenza, o por lo menos es la mayoría de las opiniones que escuché”, remarcó.

Además, cuestionó el rol de Fernández en la causa: “No entiendo la de colgarte de la profesión de tu marido. Está bien, empezó a estudiar pero no es abogada. Entonces vos la escuchás hablar y no tiene validez cuando habla de la causa. Me parece rarísimo que hagan esto”.

TODO LO LLEVA AL SHOW Y A LO MEDIÁTICO: TAMARA PETTINATO APUNTÓ CONTRA CINTHIA FERNÁNDEZ Y ROBERTO CASTILLO

Tamara Pettinato también se refirió a la tendencia de Fernández de involucrarse en casos mediáticos: “Ella lo hizo siempre, siempre hizo esto con su carrera, desde que la conocemos. Pero en un caso así a mí me pareció como chocante que se le baje así la seriedad”, sostuvo.

Entonces, la panelista y conductora fue más allá y lanzó irónica: “Tal vez yo que tengo un novio diputado, ahora puedo salir a hablar como una asesora. Me van a ver de pronto hablando como asesora de diputados. O de las leyes”.

Por último, la conductora evitó profundizar sobre los dichos de Fernández, quien incluso pidió “pena de muerte” para los responsables del crimen de Ángel: “No voy a opinar de cada cosa que dijo porque todo me pareció un papelón y es todo lo que voy a decir”.

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