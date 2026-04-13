Cinthia Fernández volvió a estar en el centro de la escena tras viajar a Comodoro Rivadavia junto a su pareja, Roberto Castillo, abogado de la familia paterna de Ángel, el nene de cuatro años que murió en circunstancias que conmocionaron a todo el país.

La mediática se metió de lleno en el caso y, tras escuchar los testimonios de los familiares, lanzó declaraciones en América TV que no pasaron desapercibidas y la convirtieron en tendencia en redes sociales.

Este lunes, Fernández y Castillo hablaron con distintos medios sobre el caso que sacudió a Comodoro Rivadavia. “A mí me llegó como nos llegó a todos, con ese video que nos partió el alma, esos gritos de súplica… No hay nada más puro que un chico”, expresó la mediática, visiblemente afectada.

“Y esto me llegó más que nada como mamá, más allá de que yo estoy estudiando abogacía. Esa noche estuvimos llorando toda la noche con Roberto y al otro día fue peor al escuchar tanto a Luis como a Lorena”, relató entre lágrimas.

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Uno de los momentos más emotivos fue cuando recordó una frase de Lorena, familiar del menor: “Me acuerdo de una frase de Lorena, que me dijo ‘el único delito que tuve fue no parir a Ángel’. Y eso fue tremendo, eso fue tremendo”.

Pero lo que más impacto generó fueron sus críticas a la Justicia: “Más allá de que esto es una injusticia porque solo por la condición de ser hombre, por sesgos, por ideologías políticas, los jueces de familia no se toman el tiempo de conocer los núcleos familiares”, reclamó.

Autopsia de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia (captura de eltrece)

Y cerró con una reflexión que encendió el debate: “Les dan a los chicos a quien sea solo porque consideran que una mujer va a cuidar mucho mejor que un hombre. Y no, chicos, hay mujeres malas, hay hombres malos, hay madres buenas, hay padres buenos, y hay padres malos y hay madres malas”. Las palabras de Cinthia Fernández no tardaron en generar repercusión en la red social X, donde los usuarios opinaron de todo.

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