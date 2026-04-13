La Justicia de Chubut busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse mientras estaba bajo el cuidado de su madre.

Si bien en un primer momento la causa fue caratulada como “muerte dudosa”, el fiscal Facundo Oribones confirmó que la investigación avanzó bajo la hipótesis de un posible homicidio, a partir de los primeros indicios recabados.

Autopsia de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia (captura de eltrece)

Autopsia de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Según la información a la que accedió TN, el informe del Cuerpo Forense de Chubut reveló un dato estremecedor: el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza y ninguno en el cuerpo.

Frente a estos resultados, la Justicia ordenó la detención de la madre y el padrastro, quienes serán imputados por presunto homicidio agravado por el vínculo.

Además, de acuerdo a los datos de la autopsia preliminar a los que accedió el periodista de TN Ignacio González Prieto, los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

En términos médicos, se trató de una muerte neurológica causada por una violencia focalizada, repetida y de extrema gravedad.