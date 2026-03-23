El escándalo por la salida de Cinthia Fernández de La Mañana con Moria, el programa que conduce Moria Casán por eltrece, sigue sumando capítulos, y esta vez quien decidió hablar fue María Fernanda Callejón, señalada en medio de versiones cruzadas.

En Puro Show, revelaron el mensaje que la actriz envió en vivo mientras miraba el programa, donde aclaró su postura frente a la polémica desvinculación de su compañera, con quien mantuvo tremendas discusiones al aire: “Es una decisión del canal y de la producción. No fue mía la decisión”, leyó Matías Vázquez.

Con esas palabras, dejó en claro que no tuvo injerencia en la salida de su compañera. Además, remarcó cuál es hoy su rol dentro del ciclo: “Sigo haciendo mis cosas en el programa”, lanzó, Y cerró: “Les deseo un buen programa y yo estoy, como siempre, respondiendo lo que quiere la producción y Moria”.

Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón se cruzaron a los gritos (captura de eltrece)

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LA CURIOSA REFLEXIÓN DE MORIA CASÁN TRAS LA PELEA ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y FERNANDA CALLEJÓN

El encontronazo que tuvieron este martes Cinthia Fernández y María Fernanda Callejón fue muy tenso al aire, y mucho más fuera de cámara. Si bien Moria Casán estaba en Chile, la One se enteró de lo sucedido y opinó sobre el tema.

“Obvio que me enteré. Pero el programa tiene esa dinámica, amor”, admitió desdramatizando. Ante la reacción de Federico Seeber, quien estuvo a cargo de La Mañana con Moria, la conductora enfatizó: “Yo dejo que la gente confronte, cada uno habla de lo que quiere y diga lo que quiera”.

“Yo no soy una juez moderadora, cuando empiezan a chispotear entre ambas, después tienen necesidad de hablar y las dejo. Además en la confrontación te vas de mambo, eso pasa”, analizó.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

“Está bien, no me parece nada”, dijo sobre la fuerte escena que protagonizaron sus panelistas. Luego hizo foco en el rating y la repercusión del magazine que encabeza: ”Me parece que defienden el programa divino mientras yo no estoy“.

“Así que aguante La Mañana conmigo y aguante todo el staff”, cerró Moria Casán sin ponerse del lado de nadie y celebrando que se hable de su programa.