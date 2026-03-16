Quienes pensaban que Pedro Rosemblat podría apaciguar la polémica con Moria Casán, luego de que la One se quejara en público de que en dos ocasiones se negó a participar como invitado a su programa, el periodista reavivó la polémica.
“Yo no me peleé con Moria”, aclaró de entrada el streamer político de moda.
Firme, el novio de Lali Espósito enfatizó: “Yo nunca dije no me interesa ir”.
Entonces, analizó las protestas de la conductora de La Mañana con Moria al aire y se plantó picante: “Yo antes de tirarle tiro a una persona tengo que asegurarme de que la otra persona fue despectiva”.
“Porque si le tiro tierra y después digo ay, perdón fue una confusión, a mi me lleva a pensar... Porque el productor me dijo que fue malentendido".
Pedro Roseblat blanqueó si se animaría a un mano a mano con Moria Casán
En ese punto, Rosemblat fue en extremo sarcástico sobre si aceparía una nueva convocatoria de Moria: “¡¿Cómo le voy a tener miedo?! Pero ella ya dijo que estoy subido a un pony, que me tiene frisado, el productor dice que soy despectivo... No se si tienen gana de que yo vaya“.
“Tampoco sé si sería lo más cómodo del mundo. Yo no tengo que demostrar (que no estoy subido a un pony ni) nada. Que crea eso, que está en todo su derecho. No tengo la necesidad de ir a demostrar nada”.
Al final, Pedro Rosemblat analizó si él invitaría a Moria Casán a Gelatina: “Me encantaría. Podría ser... No somos del mismo piné. No es quele voy a decir si vos venís yo voy. Al lado de Moria Casán pero por supuesto que soy chiquito".