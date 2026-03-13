A poco más de dos años de comenzar su historia de amor, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento en redes sociales y sorprendieron a sus seguidores.

Desde entonces, la pareja mantuvo bajo perfil sobre los detalles de la boda, aunque ahora el conductor del streaming Gelatina dio algunas pistas sobre el evento.

En diálogo con Desayuno Americano, Rosemblat habló de su presente junto a la cantante y actriz y se mostró entusiasmado por el gran paso que darán como pareja.

Pedro Rosemblat confirmó que se casa con Lali este año (captura de Desayuno Americano)

Pedro Rosemblat confirmó que se casa con Lali este año y reveló un dato clave: no invitarán a la prensa

“Yo estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice, ella tampoco. Así que bueno, con la sorpresa que a uno le genera lo desconocido, pero allá vamos”, expresó Pedro.

Cuando le preguntaron cómo fue la propuesta de casamiento y de quién había sido la iniciativa, el conductor prefirió mantener ese momento en la intimidad. “Es imposible que yo te lo cuente, amigo. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, dijo entre risas.

“Porque es algo que hago en mi intimidad. Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella, porque la verdad es que se lleva la marca del interés. Lo que más les importa, en este caso a las personas que nos están mirando, es el casamiento de Lali”, agregó Rosemblat.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito se comprometieron a casamiento. (Foto: @lali y @pedrorosemblat)

Sobre la organización de la boda, Rosemblat confirmó que el evento podría realizarse este mismo año. “Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas, si nos ponemos de acuerdo”, señaló.

Consultado sobre si planean hacer una celebración grande o más privada, Pedro fue contundente al hablar de la posibilidad de que haya cobertura mediática. “¿Invitación a quién? ¿A la prensa para que cubra? No, espero que no”, respondió.

Por último, Pedro Rosemblat también se refirió a las preguntas recurrentes sobre la posibilidad de agrandar la familia con Lali Espósito. “Un paso, otro paso. No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe”.