A poco más de dos años de comenzar su historia de amor, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento en redes y el anillo de compromiso que lució la artista acaparó las miradas.

Foto de Instagram @lali

Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Lali y qué significado tiene la joya

Lejos del clásico solitario, la cantante y actriz lució una joya de alto valor simbólico e histórico, que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La pieza de autor responde al diseño conocido como “Toi et Moi” (Tú y yo, en francés), un estilo que se distingue por llevar dos piedras principales enfrentadas, en lugar de una sola.

Foto de Instagram @lali

En este caso, el anillo combina dos diamantes de gran pureza, uno de talla cuadrada y otro redondo, montados sobre una estructura de oro amarillo de 18 quilates.

Se trataría de una joya de diseño nacional. Si bien la pareja decidió mantener en reserva el nombre de la joyería, especialistas estiman que una pieza de estas características, con diamantes de alta calidad y un trabajo artesanal exclusivo, tiene un valor millonario, según la certificación de las gemas y del peso en quilates.

Foto de Instagram @lali

EL SIGNIFICADO DEL ANILLO DE COMPROMISO DE LALI

Más allá de lo material, el anillo elegido por Lali encierra un fuerte significado. El diseño Toi et Moi es uno de los más románticos de la historia de la joyería y simboliza la unión de dos personas que conservan su individualidad, pero avanzan juntas.

Su origen se remonta a 1796, cuando Napoleón Bonaparte le regaló un anillo de este estilo a Josefina, convirtiéndolo en un emblema del amor cómplice y equilibrado.

El anuncio del compromiso, que Lali hizo público el 14 de enero de 2026, y la elección de esta joya refuerzan la imagen de una pareja moderna, que privilegia lo simbólico y lo atemporal por sobre las modas pasajeras.