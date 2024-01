Luego de que surgiera el rumor de romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en LAM mostraron la primera foto de los jóvenes compartiendo una cena en Palermo y dieron detalles de esta relación que ya tendría varios capítulos.

“Juariu había descubierto que se empezaron a seguir e intercambiaron algunos likes. Personas allegadas al círculo de él me contaron que hace bastante que Lali y Pedro están saliendo, están conociéndose sin rótulos y la están pasando bien”, informó Maite Peñoñori en el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura (América)

“Esa foto que me llegó es en El Preferido de Palermo, que queda en Plaza Serrano. Esta es la primera foto, nunca se los vio juntos. A mí me contaron que la vieron a ella varias veces por la casa de él, buena onda, como que tampoco estaban en postura de ocultarse”, agregó.

Tras escucharla, De Brito intervino con un pícaro comentario: “Amigos con derechos”, lanzó. A lo que la panelista siguió: “Claro, como que están teniendo una relación, la están pasando bien y se están conociendo”.

“Esa foto que me llegó es en El Preferido de Palermo, que queda en Plaza Serrano. Esta es la primera foto, nunca se los vio juntos. A mí me contaron que la vieron a ella varias veces por la casa de él, buena onda, como que tampoco estaban en postura de ocultarse”.

“Pedro Rosemblat es un periodista, ahora también se viralizaron varios videos de Gelatina, el streaming que hacen los famosos jingles para los políticos. Él tiene una postura política muy tomada y hacia algunos personajes”, cerró la angelita.

LALI ESPÓSITO LE PUSO HUMOR A LOS MOTIVOS DE SU SOLTERÍA

A tres años y medio de anunciar el fin de su noviazgo con Santiago Mocorrea, Lali Espósito reveló en septiembre pasado el verdadero motivo por el que no está actualmente en pareja. Y lo hizo a su estilo, con humor y picardía, en un video que subió a TikTok.

Luego de romperla en el Festival Equal en Buenos Aires, la actriz y cantante miró a cámara y reflexionó sobre la soltería, tras ser vinculada desde el 2020 a la actualidad con distintas personalidades, como David Victori, Lola índigo y Rels B, del ámbito público.

“Quiero aclarar cosas porque a veces veo en las redes comentarios como ‘¿por qué Lali está soltera? ¿Por qué elige estar soltera?’. Mucho se dice del amor libre, mucho se dice que tengo el corazón roto por tal persona, o hay gente que cree que al ser bisexual no podés estar de novio porque no te podés decidir”, lanzó.

“Hay gente que inventa parejas. Lo cierto es que no tienen ni idea de con quién estoy o con quién dejo de estar. De la intimidad, ¿qué se sabe? Nada”, agregó.

“Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef. Quiero comer increíble”.

“Pero tomé la decisión, en este video de TikTok, de decir realmente le motivo por el que yo no estoy de novia. No estoy de novia porque hay algo que está siendo primordial, desde hace un tiempo a esta parte para mí, para imaginar quizás un tipo de vínculo con alguien. Es algo que intento decir ‘bueno, no es tan importante, tiene otra cosa’. Pero hay una exigencia”, añadió.

Y cerró, divertida: “Yo estoy esperando que la vida me ponga adelante una novia o un novio chef. Quiero comer increíble. Quiero otras cosas increíbles también, pero sobre todo quiero comer increíble. No quiero a alguien que tenga gracia para cocinar, ¡quiero que seas chef! ¿Es mucho pedir? Yo sigo en las redes a chef. Hay gente que prioriza ‘quiero que sea buena gente’. Lógico. Está bien. Otros priorizan ‘que esté re bueno’. Sobre gustos... Pero yo ¡quiero que sea chef profesional!”.