Tras la polémica que se desató luego de que Iñaki Gutiérrez, el asesor digital de Javier Milei, tildara de “delincuente” a Lali Espósito, la querida cantante volvió a ser noticia por una versión más feliz. Fue Juariu quien aseguró que tendría una nueva conquista amorosa.

“Los amo a los dos. Se empezaron a seguir hace poco (en Instagram)”, expresó la influencer, compartiendo tanto la foto de Lali como la de Pedro Rosemblat, quien lleva adelante el reconocido stream Gelatina, en donde analiza temas coyunturales.

Además, aseguró que Lali ya lo habría ido a ver al teatro. “Ayer Lali los fue a ver al Konex a Saliendo que es eléctrica. A Pedro y a Rechimuzzi, que es amiga”, sumó la influencer, remarcando también que, de concretarse, esta sería una de sus parejas “favoritas”. ¿Nació el amor?

LA POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS LA AGRESIÓN A LALI POR DECIR LO QUE PIENSA

“Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”, agregó Jimena.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”, finalizó Barón.