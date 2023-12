La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, reaccionó ante los dichos de Iñaki Gutiérrez, asesor digital del presidente Javier Milei, quien tildó a la cantante de “delincuente”. La pica entre el joven y la exitosa artista argentina comenzó cuando ella dejó en claro durante las PASO que no le gustaba la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza llegara a la presidencia.

En este contexto, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que le escribió a Majo para consultarle por la fuerte crítica de Iñaki a su hija. Y recibió respuesta. “Le escribí a la madre de la intérprete para saber si tenía ganas de decir algo al respecto y qué sensaciones tiene, además de consultarle si iban a accionar legalmente por lo que pasó y ella me contestó muy generosamente como lo hace siempre, lo cual agradezco”, comenzó contando el comunicador.

´Hola Juan, por supuesto que estoy al tanto de las declaraciones. No tengo nada para decir´.

Acto seguido, leyó al aire su mensaje. “Lo que me dice Majo es lo siguiente. ´Hola Juan, por supuesto que estoy al tanto de las declaraciones. No tengo nada para decir´, esas son las palabras que utilizó Majo para referirse al escándalo mediático que provocaron estas declaraciones de un integrante del equipo de Milei”, reveló el periodista.

MAJO RIERA NO INICIARÁ ACCIONES LEGALES POR LOS DICHOS CONTRA SU HIJA

Antes de cerrar, Juan hizo una aclaración.

“Entiendo que no van a accionar judicialmente porque le pregunté concretamente eso y no me hizo alusión a nada, así que desde mi lugar interpreto, me da para pensar que van a dejar que las cosas bajen por su propio peso”, explicó Etchegoyen.

IÑAKI GUTIÉRREZ DIJO QUE LALI ESPÓSITO ES UNA “DELINCUENTE”

“Es un calificativo decirle delincuente a alguien, lo califica. Si robás, sos un delincuente. Si vos tenés el pelo de color amarillo, sos rubia. Te estoy calificando...”.

“Delincuente porque cobró plata del Estado en una suma muy grande, para dar un show en una localidad en la que las cosas no están resueltas. No se trata de si lo dio o no, sino de que después vaya a hablar de que hay que votar a cierto partido político haciéndose la neutral, siendo que ese proyecto político le da sumas millonarias de dinero por presentarse en lugares de forma gratuita”, dijo Iñaki en diálogo con IP Noticias.