Lali Espósito viajó al sur de Argentina con sus mejores amigos, Gimena Accardi, Nicolás Vázquez, Candela Vetrano y Andrés Gil, para recibir el 2024 rodeada de impresionantes paisajes y riendo a carcajadas.

Siempre compinche con sus seguidores de Instagram, la artista posteó al álbum de fotos que ilustra el primer día del año junto a sus mejores amigos. “Todo, pero todo, es mejor con amigos. ¡Felicidades!”, expresó la cantante, contenta y agradecida por estas vacaciones.

En las imágenes, se la puede ver luciendo una microbikini animal print, recorriendo la impactante geografía con su grupo, navegando por el lago y también mandando mensajitos desde su cama cucheta, ya que compartieron habitación entre varios. ¡Juntos a todos lados!

LA POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS LA AGRESIÓN A LALI POR DECIR LO QUE PIENSA

“Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”, agregó Jimena.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”, finalizó Barón.