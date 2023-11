Siempre cómplice con sus seguidores, Gimena Accardi les contó el percance que sufrió en pleno aire de Soñé que volaba, lo que la llevó a pedir ayuda por WhatsApp. ¿Qué le pasó? Se le salió la corona y tuvo que acudir a su odontóloga de confianza para que le dijera qué hacer.

“Bueno, hoy al aire me pasó esto, nadie se dio cuenta...”, contó. “Pau, se me acaba de salir la corona, ya la guardé, se salió entera, ¿qué hago? ¡Se me salió en vivo! Al aire...”, se puede leer en el chat de Gime con su dentista.

“Mentira... ¿Y fingiste demencia o me quemaste?”, le preguntó la odontóloga. “Fingí demencia ja, ja, ja”, contestó Gime. “Genia actriz”, cerró la profesional, poniéndole humor.

Finalmente, Gime se acercó al consultorio y, rápidamente, le colocaron la corona que se le había salido. “Ya está resuelto”, cerró, junto a la foto tras el procedimiento. ¡Puede pasar!

NICOLÁS VÁZQUEZ DIJO QUE GIMENA ES EL AMOR

El actor contó que su su pareja representa todo lo que para él es el amor.

“Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor, es difícil que yo pueda identificarla con una sola cosa. Yo sé que si me preguntas qué es el amor, es Gime”, cerró, emocionado.