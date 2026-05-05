El 8 de noviembre de 2018, Thelma Fardin rompió el silencio y denunció públicamente la violación que sufrió a los 16 años durante una gira teatral en Nicaragua. Aquella decisión no solo transformó su vida, sino que también impulsó un movimiento social que visibilizó la violencia sexual en Argentina y la región.

Acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, su testimonio tuvo un impacto inmediato y abrió el debate sobre la necesidad de una justicia con perspectiva de género.

El posteo de Thelma Fardín tras la condena de Juan Darthés en Brasil (Foto: Instagram @soythelmafardin)

LA CONDENA QUE QUEDÓ FIRME EN BRASIL

Después de un largo proceso judicial que atravesó fronteras, la Justicia de Brasil confirmó la condena contra Juan Darthés a seis años y medio de prisión efectiva.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los últimos recursos presentados por la defensa, dejando firme la sentencia y cerrando una etapa clave del proceso.

Este fallo no solo representa una victoria personal para Fardin, sino también un precedente internacional en materia de violencia sexual.

EL MENSAJE DE THELMA FARDIN TRAS EL FALLO

A través de sus redes sociales, la actriz compartió su emoción y agradeció el acompañamiento recibido durante estos años: “Ganamos otra vez”, expresó, destacando el apoyo de su entorno, su equipo legal y quienes la acompañaron desde el inicio, incluido su pareja, Nico Riera.

Crédito: Instagram

El video que publicó repasa su recorrido, desde la denuncia inicial hasta el tratamiento mediático del caso, reflejando la dimensión del proceso que atravesó.

UN FALLO CELEBRADO Y CON IMPACTO SOCIAL

Organizaciones como Amnistía Internacional celebraron la decisión judicial y remarcaron su importancia. Según señalaron, el fallo confirma que los hechos fueron probados y envía un mensaje claro sobre la necesidad de investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes.