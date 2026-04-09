En medio de la polémica por el proyecto para endurecer las penas contra las falsas denuncias, Thelma Fardin salió con los tapones de punta contra la iniciativa impulsada por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada.

Desde sus redes sociales, la actriz y referente del movimiento contra la violencia sexual cuestionó el sentido de la propuesta y advirtió sobre el efecto que puede tener en quienes se animan a denunciar violencia de género.

“Seguir sembrando desconfianza en las personas que se atreven a hablar es cruel”, sostuvo Fardin, y remarcó que no existen estadísticas que respalden la idea de que las falsas denuncias sean un problema extendido.

Video: Instagram @thelmafardin

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THELMA FARDÍN CUESTIONÓ EL PROYECTO DE CAROLINA LOSADA PARA PENAR LAS FALSAS DENUNCIAS

La actriz, conocida por la denuncia contra Juan Darthés que terminó en condena de la Justicia, subrayó que el Código Penal argentino ya prevé sanciones para quienes presentan denuncias falsas. Además, recordó que existen instancias civiles para abordar casos de injurias, daños y perjuicios.

“Están utilizando recursos del Estado, o sea, sueldo de legisladores, que pagamos nosotros”, criticó, apuntando al uso de fondos públicos para proyectos que, según su visión, no resuelven los verdaderos problemas de acceso a la justicia.

“¿A qué apunta este proyecto de ley que se está presentando? Porque en nuestro código penal ya están contempladas las falsas denuncias y lo civil también, las injurias, daños y perjuicios”, insistió Fardin.

Thelma Fardin (Foto: captura eltrece)

Fardin advirtió que la promoción de este tipo de leyes responde más a prejuicios sociales que a una demanda real basada en datos. “No hay estadísticas sobre falsas denuncias. Sí hay sobre la dificultad de las mujeres para acceder a justicia”, afirmó.

“Según ONU Mujeres, solo el 1% de las denuncias a nivel mundial son falsas”, dijo, para justificar sus palabras. Además, alertó que el 77% de las mujeres que sufrió violencia de género no se anima a denunciarla, lo que muestra el contexto de temor y las barreras de acceso a la justicia.

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