El actor Benjamín Vicuña decidió romper el silencio luego de que en las últimas horas circularan fuertes versiones de crisis y separación con Anita Espasandín.

Las especulaciones surgieron tras comentarios en La Mañana con Moria, donde se habló de supuestas discusiones en la pareja. A esto se sumaron versiones que también comenzaron a replicarse en medios chilenos, alimentando la idea de un distanciamiento.

Sin embargo, fue el periodista Juan Etchegoyen quien se comunicó directamente con el actor en su ciclo Mitre Live y obtuvo una respuesta clara.

Lejos de confirmar los rumores, Benjamín Vicuña fue categórico. “No sé de dónde pudo salir eso. Estuvimos todo el finde juntos con nuestros hijos”, respondió el actor, desmintiendo cualquier tipo de crisis.