La Justicia de Brasil dio un paso histórico y definitivo: confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin, ocurrido cuando la actriz tenía 16 años.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los dos recursos presentados por la defensa del actor, dejando firme la sentencia que lo obliga a cumplir la pena en la cárcel.

La noticia fue comunicada por la propia Thelma Fardin, acompañada por Amnistía Internacional y su equipo de abogados, Carla Junqueira y Martín Arias Duval. En un video y a través de sus redes sociales, la actriz compartió la emoción y el alivio tras ocho años de lucha judicial.

El posteo de Thelma Fardín tras la condena de Juan Darthés en Brasil (Foto: Instagram @soythelmafardin)

“Ganamos otra vez”, escribió Fardin, agradeciendo a quienes la acompañaron durante todo el proceso. “Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”, expresó, mencionando uno a uno a familiares, amigos y abogados.

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La actriz también dedicó palabras a quienes se acercaron a compartir sus propias historias: “A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas”. Y cerró con un mensaje íntimo: “A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias”.

Desde Amnistía Internacional destacaron la importancia del fallo: “La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”.

Asi es el video que publicó Thelma Fardín tras la condena de Juan Darthés en Brasil / (Video: Instagram @soythelmafardin)

La organización subrayó que se trata de “un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada”. Además, remarcaron que la decisión es una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género.

El caso de Thelma Fardin marcó un antes y un después en la discusión pública sobre los abusos en el mundo del espectáculo y la necesidad de una justicia efectiva. Tras ocho años de proceso judicial, la confirmación de la condena a Juan Darthés representa un hito para las víctimas y un mensaje de esperanza para quienes buscan justicia.

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