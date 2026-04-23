La futura serie sobre la vida de Andrea del Boca sumó una inesperada polémica luego de que trascendiera que Juan Darthés fue considerado para interpretar a Ricardo Biasotti, expareja de la actriz y padre de Anna Chiara del Boca.

La información fue revelada por Juan Pablo Fioribello, representante legal de la actriz, durante una entrevista radial con Marina Calabró en El Observador 107.9.

Video: América TV

Durante la charla, Fioribello confirmó que el nombre del actor apareció entre las opciones posibles para integrar el elenco. “Juan Darthés es una persona acusada de una cosa muy espantosa, no sé cómo está su situación judicial, porque yo no he participado de esa causa, pero es una posibilidad bastante importante, te diría, porque Darthés reúne muchas condiciones para ese papel”, sostuvo.

Luego agregó: “Si bien no lo hemos hablado todavía con él ni con su mujer, me parece que se le puede dar la oportunidad de que encarne perfectamente a Ricardo Biasotti”.

Ricardo Biasotti y Andrea del Boca

Ante la sorpresa de Marina Calabró, quien le respondió “Te voy a ser sincera. No puedo creer que me hayas dicho que sí”, el abogado buscó aclarar sus dichos.

LA BIOPIC DE ANDREA DEL BOCA YA GENERA POLÉMICA

“No, yo no te dije que sí. Dije que es una posibilidad, que es distinto a decir que sí”, remarcó.

Además, amplió: “Han aparecido varios nombres para distintos papeles. Creo que Darthés encarnando a Biasotti puede ser un papel muy jugado, interesante, que va a saber construir muy bien”.

La serie sobre la vida de Andrea del Boca todavía se encuentra en etapa de desarrollo, pero las declaraciones ya instalaron debate antes de su inicio formal.