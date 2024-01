Lali Espósito armó las valijas y aterrizó en el sur argentino con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi, Candela Vetrano y Andrés Gil, entre otros amigos, para darle la bienvenida al 2024 inmersa en la impactante geografía.

En este contexto, la artista posteó un álbum de fotos que la muestra antes de refrescarse en el lago, luciendo una microbikini bicolor y con escote “underboob” tan sensual como original.

El corpiño, que deja al descubierto la parte de abajo de su busto, es azul con tiras rosadas. La bombacha es de todos colores y se puede regular. Además, Lali sumó unos anteojos de sol con marco grueso de color verde. ¡Muy diosa!

LA POSTURA DE JIMENA BARÓN TRAS LA AGRESIÓN A LALI POR DECIR LO QUE PIENSA

“Eso me parece horrendo de ver y me llevó a mí a tener una postura más neutral porque no tengo ganas de recibir agresiones”, agregó Jimena.

“No es gratis para el que tiene mucha exposición expresarse y fumarse que te agredan. Yo aprendí a cuidarme en ese sentido y a elegir mis guerras. Yo antes salió por todo, a decir lo que pensaba y me morfaba mucha violencia. Ahora, cuando siento que no tengo algo muy importante para decir, no opino”, finalizó Barón.