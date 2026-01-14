Lali Espósito volvió a revolucionar las redes sociales con una publicación que nadie vio venir. La cantante y actriz compartió un álbum de fotos junto a Pedro Rosemblat donde se los ve festejando, brindando y mostrando un llamativo anillo de compromiso.

El posteo fue acompañado por una frase que desató una ola de especulaciones: “Nos casamos”.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y despertaron la emoción de sus fans, que interpretaron el gesto como una confirmación de que la pareja atraviesa uno de los momentos más felices de su relación.

Un anillo que lo dijo todo

En varias de las fotos, Lali dejó ver un anillo dorado con dos piedras: una rectangular de tono celeste y una redonda, ambas montadas en un diseño moderno y elegante.

La joya se convirtió rápidamente en el foco de atención, ya que se luce de manera destacada mientras la artista sonríe y brinda con una copa de vino.

Foto: @lali

El detalle no pasó desapercibido: para muchos seguidores, se trata claramente de un anillo de compromiso, una señal fuerte del paso que estarían por dar Lali y Pedro Rosemblat.

Foto: @lali

Festejo, copas y complicidad

El álbum incluye imágenes íntimas y relajadas de la pareja, algunas en una noche de celebración y otras en un ambiente más cotidiano. En varias postales se los ve abrazados, riendo y compartiendo copas, en una escena que transmite cercanía, amor y complicidad.

También hay fotos donde ambos aparecen con el pelo mojado, como si estuvieran saliendo de una pileta o de una noche de verano, reforzando la sensación de un festejo espontáneo y muy personal.

Foto: @lali

Foto: @lali

Foto: @lali

“Nos casamos”: la frase que lo cambió todo

El texto elegido por Lali fue breve, pero demoledor: “Nos casamos”, acompañado por emojis de anillo y corazones. Aunque no hubo aclaraciones posteriores ni comunicados oficiales, el mensaje fue interpretado por millones de seguidores como una confirmación directa del compromiso.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de celebridades, fans y colegas felicitando a la pareja y celebrando la noticia.

Foto: @lali

Lali y Pedro, una historia que no para de crecer

Desde que hicieron pública su relación, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se mostraron siempre muy unidos, acompañándose en proyectos, viajes y momentos importantes. Sin exponerse en exceso, lograron construir un vínculo sólido que fue conquistando a sus seguidores.

Ahora, este gesto marca un antes y un después en su historia: de confirmarse el compromiso, estarían dando el paso más importante desde que comenzaron su romance.