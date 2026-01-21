Luego de un ida y vuelta de opiniones, Eial Moldavsky realizó un descargo en OLGA, apuntó contra LAM y Ángel de Brito le contestó con contundencia.

El influencer había expresado: “Después tenés un montón de gente diciendo barbaridades y hablando. Mismo en LAM hay gente que habla pésimo de otras personas, dice barbaridades de otra gente, publica intimidades sin ningún tipo de consentimiento, cosa que es una violación total a la vida en comunidad, y nadie dice nada porque eso ya está aceptado”.

Fue entonces que Ángel de Brito salió al cruce con la vehemencia que lo caracteriza. “Tiene que ver un poco con esto de los hijos de los famosos, que a veces llegan a la tele o al streaming sin ningún tipo de preparación, a veces, intelectual o profesional o sin calle, que es lo más difícil, que es lo más difícil, la astucia”, empezó.

Ángel de Brito arremetió contra Eial Moldavsky y recordó sus fuertes frases sexuales sobre Lali Captura: Instagram @angeldebritooki

ÁNGEL DE BRITO CONTRA EIAL MOLDAVSKY

Para profundizar, Ángel señaló: ““En el caso de Eial moldavsky debiera todavía hablar de lo que hizo con Lali Espósito. Porque él levanta el dedito diciendo que LAM no sé qué cosa, pero él contó en ese mismo streaming que le hizo una micropenetración a Lali, que Lali se la chupó, que lo invitó a España a vivir ocho meses y que ella le pagaba todo, que no se preocupe… Lo contó como una cosa graciosa, la filosofía no le sirvió para nada en la vida”.

Finalmente, el periodista recordó el impacto de aquellos dichos de Moldavsky: “La gente salió a cancelarlo y a decirle que era un pelotudo por exponer a Lali Espósito”.