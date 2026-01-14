Ángel de Brito sorprendió al contar al aire de LAM que Telefe ya está trabajando en una idea especial para Gran Hermano: Generación Dorada, una edición que buscará rendirle tributo a los 25 años del reality en la Argentina.

Según reveló el conductor, además de los clásicos congelados de familiares, habrá una vuelta al pasado que promete emocionar a los fanáticos históricos del programa.

“Además de los congelados de los familiares, que siempre están buenos, van a ingresar algunos exparticipantes de Gran Hermano para homenajear momentos icónicos de GH”, contó Ángel.

De Brito explicó que no se tratará de visitas para interactuar con los actuales participantes, sino de recreaciones y guiños para celebrar los grandes hitos del ciclo.

Ángel también remarcó que la idea nace porque Gran Hermano cumple 25 años desde su debut en la Argentina: “Gran Hermano, acá, empezó en el 2001”.

Si bien reconoció que la emoción estará más del lado del público y de quienes vivieron esas ediciones, también advirtió que quizás los jugadores actuales no comprendan del todo la magnitud de lo que estarán viendo: “Nos vamos a emocionar nosotros, pero no sé si ellos… Los pibes van a decir: ‘¿estos quiénes son?’”, cerró De Brito, divertido.

Santiago del Moro dio una nota a LAM y no se guardó nada al hablar sobre la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Directo, filoso y auténtico, el conductor dejó en claro que este año no habrá lugar para participantes que busquen “acomodar” sus tiempos o condiciones.

“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.

Además, explicó que el encierro no es para cualquiera: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.

Pero la frase más picante llegó cuando habló de los famosos —y no famosos— que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

Por otro lado, Del Moro fue contundente sobre lo que espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.