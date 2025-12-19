Santiago del Moro volvió a sacudir a los fanáticos de Gran Hermano con un mensaje breve, pero contundente, que encendió la expectativa por el regreso del reality más visto de la televisión argentina.

A través de sus historias de Instagram, el conductor de Telefe dejó una señal que muchos interpretaron como la confirmación de una fecha clave para la próxima edición.

En una de las publicaciones, Del Moro compartió una imagen minimalista con un fondo abstracto y una única inscripción en el centro: “2/2/2026”.

Sin aclaraciones ni comentarios adicionales, el posteo fue rápidamente vinculado al posible estreno de Gran Hermano: Generación Dorada por la pantalla de Telefe. La fecha no tardó en viralizarse y generó una catarata de reacciones entre los seguidores del ciclo, que ya comienzan a hacer la cuenta regresiva.

Santiago del Moro dio pistas clave sobre la fecha de estreno de Gran Hermano: Generación Dorada. Crédito: Instagram

SANTIAGO DEL MORO CONVOCÓ AL ÚLTIMO CASTING

Pero la expectativa no terminó ahí. En otra historia publicada el mismo día, el conductor confirmó una noticia clave para quienes sueñan con ingresar a la casa más famosa del país. Del Moro anunció que este martes 16 de diciembre se realizará el último casting abierto para la nueva temporada del reality.

Según se detalló en la convocatoria, los interesados deberán ser mayores de 18 años y presentarse en los Estudios Ronda de Telefe, ubicados en Martínez, entre las 10 y las 16 horas. La publicación fue acompañada por un mensaje claro y directo: “última oportunidad”, marcando el cierre definitivo de la etapa de selección.