Santiago del Moro dio una nota a LAM y no se guardó nada al hablar sobre la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada. Directo, filoso y auténtico, el conductor dejó en claro que este año no habrá lugar para participantes que busquen “acomodar” sus tiempos o condiciones.

“Gran Hermano no es un programa más, no es un reality más. No es que vas a bailar o a cocinar y te volvés a tu casa. Ahí tenés que ir a convivir, a bancártela con gente que no conocés”, arrancó diciendo Del Moro.

Además, explicó que el encierro no es para cualquiera: “Son muchos días, es mucho tiempo. Entonces no es un formato para cualquiera. Para mí, es fundamental que la gente que vaya ahí tenga ganas de estar”, agregó.

Foto: Captura (América)

Pero la frase más picante llegó cuando habló de los famosos —y no famosos— que intentan negociar cuántas semanas se quedarían dentro de la casa: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

Por otro lado, Del Moro fue contundente sobre lo que espera de los concursantes: “Toda la gente que vaya, sea famosa o no, tiene que ir con ganas de jugar y quedarse hasta el último día. Porque si no, le sacaría la posibilidad a una persona que tenga ganas de entrar. Hay miles de anotados y no sería justo”.

“Digo esto porque hay muchos fantasmas detrás de los realities, que van y arreglan por una, dos, tres semanas. No es lo que buscamos, no es lo que soñamos”, cerró el presentador, tajante.

Santiago del Moro: “Lo que no me banco es la gente que va y dice: ‘Yo quiero estar tanto tiempo’ o ‘Arreglo por tantas semanas’. Eso, acá, no va a pasar”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA IMPORTANTE ACLARACIÓN QUE HIZO SANTIAGO DEL MORO SOBRE LA NUEVA EDICIÓN DE GRAN HERMANO: GENERACIÓN DORADA

En medio de una ola de rumores, nombres filtrados y expectativas, Santiago del Moro salió a poner blanco sobre negro sobre la próxima edición de Gran Hermano: Generación Dorada, y lo hizo con un posteo clarísimo en sus redes sociales.

Fiel a su estilo directo, el conductor comenzó escribiendo: “Ante tantas preguntas, les cuento”. Luego enumeró una por una las claves de la nueva edición del reality de Telefe: “No hay ningún jugador confirmado aún. El casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre”.

“¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)”, agregó. Y cerró: “El casting sigue abierto. No hay día de febrero para el debut confirmado”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@santidelmoro)

Con estas frases, Del Moro derribó de un plumazo las versiones que hablaban de participantes famosos ya elegidos, de una supuesta fecha de estreno cerrada y hasta de un formato VIP.